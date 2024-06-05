Война закончится уже скоро: пророчество старца Феодула

В ближайшие месяцы Украине удастся сделать существенные шаги по возвращению своих территорий.

Война в Украине может завершиться вскоре и все может измениться за один день. Условия для этого сложатся в конце лета или в начале осени 2024 года.

Об этом говорится в предсказании старца Феодула, сообщается на YouTube-канале "Украинский молитвенник".

По прогнозам старца, первые знаки победы Украины в войне начнут появляться уже в ближайшие месяцы. Это будет время, когда удастся сделать существенные шаги по возвращению украинских территорий.

"Летом 2024 года состоится важный Саммит мира, где мировые лидеры обсудят возможность завершения войны. Результат будет важным для Украины", – отметил Феодул.

В то же время, он предостерег о попытке России в период 30-31 июня взорвать какой-то связанный с водой объект. Однако эти планы врага потерпят поражение.

"Зеленский и Байден подпишут соглашение по безопасности в Италии, которое хотя и не предусматривает прямую военную защиту, обеспечит важную поддержку, станет символом борьбы ВСУ за суверенитет. Международная помощь поможет Украине победить Россию", – предсказывает Феодул.

Он также сказал, что РФ потерпит потери из-за отсутствия поддержки из Ирана. Это ослабит позиции врага и будет способствовать победе украинских войск.

По словам старца, в конце лета или начале осени 2024 года сложатся обстоятельства для завершения войны.

"Россия будет пытаться наступать, но новые территории не сможет захватить. ВСУ одержат победу. Война может закончиться быстро после сложного периода. Все может измениться в один день, война завершится быстро, наступит мир", – рассказал Феодул.

К слову, ясновидящая Аполлинария предполагает постепенное окончание войны. Сейчас Украина двигается к завершению боевых действий.

Заметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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