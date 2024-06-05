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Курс валют на 5 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 5 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на среду, 5 июня 2024-го / Фото: Национальный банк Украины

Валюта стремительно снизилась в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 5 июня. Доллар потерял в цене 19 коп. Евро и польский злотый снизились на 13 коп.

Об этом сообщили   в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 40,29 грн (-19 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,76 грн (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,18 грн (-13 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн
  • "ПУМБ" – 40,60-41,10 грн
  • "УкрСиббанк" – 40,25-40,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,25-40,85 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,65-44,65 грн
  • "ПУМБ" – 44,00-44,60 грн
  • "УкрСиббанк" – 43,75-44,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 43,75-44,50 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,22-10,38 грн
  • "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
  • Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн

Напомним, украинцам раздадут наличные деньги на оплату коммуналки. Да, люди могут получить монетизированную субсидию, при условии, что доход одного из членов семьи позволяет тратить на коммуналку менее 20% бюджета семьи. Платеж рассчитывается индивидуально для каждого.

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