Курс валют на 5 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта стремительно снизилась в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 5 июня. Доллар потерял в цене 19 коп. Евро и польский злотый снизились на 13 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,29 грн (-19 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,76 грн (-13 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,18 грн (-13 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,60-41,10 грн
- "УкрСиббанк" – 40,25-40,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,25-40,85 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,65-44,65 грн
- "ПУМБ" – 44,00-44,60 грн
- "УкрСиббанк" – 43,75-44,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 43,75-44,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,22-10,38 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн
Напомним, украинцам раздадут наличные деньги на оплату коммуналки. Да, люди могут получить монетизированную субсидию, при условии, что доход одного из членов семьи позволяет тратить на коммуналку менее 20% бюджета семьи. Платеж рассчитывается индивидуально для каждого.
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