Курс валют на 5 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 5 июня. Доллар потерял в цене 19 коп. Евро и польский злотый снизились на 13 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,29 грн (-19 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,76 грн (-13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,18 грн (-13 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн

"ПУМБ" – 40,60-41,10 грн

"УкрСиббанк" – 40,25-40,95 грн

"Укрэксимбанк" – 40,25-40,85 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,65-44,65 грн

"ПУМБ" – 44,00-44,60 грн

"УкрСиббанк" – 43,75-44,70 грн

"Укрэксимбанк" – 43,75-44,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,22-10,38 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн

Напомним, украинцам раздадут наличные деньги на оплату коммуналки. Да, люди могут получить монетизированную субсидию, при условии, что доход одного из членов семьи позволяет тратить на коммуналку менее 20% бюджета семьи. Платеж рассчитывается индивидуально для каждого.

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