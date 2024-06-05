Отключение света 5 июня: в ДТЭК сообщили, когда не будет электроэнергии

Укрэнерго планирует выключать свет для промышленных и бытовых потребителей.

Во вторник, 5 июня, в Киеве, Киевской, Одесской и Донецкой областях введены стабилизационные отключения света – с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что ограничения будут действовать в течение всего дня. Если будут изменения, то о них в компании обещают сообщить.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина: по указанию "Укрэнерго", завтра на протяжении всех суток будут действовать графики отключений", — подчеркнули в ДТЭК.

Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК.

Отметим, что " Укрэнерго " сегодня ввело графики почасовых отключений и для промышленных, и бытовых потребителей по всей Украине — с 00:00 до 24:00. Отмечается, если будут превышены лимиты, возможно применение аварийных отключений.

Напомним, что накануне в Украине вводили экстренные отключения света в ряде областей. Ведь потребление электроэнергии значительно превысило лимиты.

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