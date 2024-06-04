Украинцам раздадут наличные деньги на оплату коммуналки: что стоит знать

Назначение субсидии будет зависеть от доходов всех лиц, зарегистрированных в помещении.

Украинцы могут получить монетизированную субсидию при условии, что доход одного из членов семьи позволяет тратить на коммуналку менее 20% бюджета семьи. Платеж рассчитывается индивидуально для каждого.

Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что субсидия также компенсирует удорожание стоимости электроэнергии и зависит от среднемесячного общего дохода на одного человека.

Оформить жилищную субсидию может:

один из лиц, зарегистрированных в жилом помещении;

человек, арендующий жилье на основании договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды.

по заявлению опекуна или попечителя несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки, или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека;

индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

Назначение субсидии будет зависеть от доходов всех лиц, зарегистрированных и/или задекларированных в жилом помещении.

"Однако во время подачи заявления не забудьте отметить, кто фактически проживает в квартире/доме. Если на день обращения за назначением субсидии кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства, и тогда его доходы не будут учитываться", — говорится в сообщении.

Также, добавим, если в жилом помещении прописаны три человека, но жена с ребенком выехали за границу и находятся там более 60 дней, жилищная субсидия назначается в расчете на одного человека домохозяйства, то есть на мужа.

Ранее мы писали, что у государства есть средства на субсидии для всех украинцев, которые не могут самостоятельно оплачивать коммуналку.

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