На гривню чекає знецінення: мольфар ошелешив пророцтвом

Також за передбаченням провидця щодо війни, то вже листопаді сторони сядуть за стіл переговорів і підпишуть кілька угод.

Карпатський мольфар Леонід напророкував майбутнє України у найближчі роки.

Про це йдеться у відео на Youtube-каналі "Український молитовник".

Зокрема, мольфар віщує знецінення гривні, однак є надія на отримання фінансової допомоги від західних держав. Міжнародна допомога Україні триватиме до 2027 року. Поступово наставатиме стабільність, і почнеться відновлення економіки.

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За передбаченням Леоніда щодо війни, то вже листопаді сторони сядуть за стіл переговорів, за результатами яких будуть підписані кілька угод. Зокрема, йдеться про домовленості про скорочення інтенсивності обстрілів і зменшення кількості військової техніки на кордонах. Відтак небезпека поступово спадатиме.

Провидець також віщує, що на Саміті миру у Швейцарії будуть підняті важливі питання. Партнери України торгуватимуться, зокрема, щодо територій. А Росія хоче зірвати ці перемовини.

Після завершення Саміту миру мольфар пророкує новий обмін полоненими.

Він також вказав, що замахи на життя російських політиків і диверсії послаблять ситуацію в РФ.

Провидець запевнив, що Україна постане на порозі мирного майбутнього.

"Попри всі труднощі, ЗСУ досягнуть перемоги, українці будуватимуть майбутнє на основі миру і єдності та справедливості. 2025 рік – ключовий у пророцтві", – йдеться у відео.

До слова, відомий астролог Влад Росс заявив, що після дзеркальної дати – 6 червня 2024 року – Україну схилятимуть до перемир'я. Червень буде сприятливим для держави, особливо в аспекті переговорів.

Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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