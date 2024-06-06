Гривну ждет обесценивание: мольфар ошарашил пророчеством

Также по предсказанию провидца по поводу войны, уже в ноябре стороны сядут за стол переговоров и подпишут несколько соглашений.

Карпатский мольфар Леонид предсказал будущее Украины в ближайшие годы.

Об этом говорится в видео на Youtube-канале "Украинский молитвенник".

В частности, мольфар предвещает обесценивание гривны, но есть надежда на получение финансовой помощи от западных государств. Международная помощь Украине продлится до 2027 года. Постепенно будет наступать стабильность, и начнется восстановление экономики.

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По предсказанию Леонидапо поводу войны, уже в ноябре стороны сядут за стол переговоров, по результатам которых будут подписаны несколько соглашений. В частности, речь идет о договоренностях о сокращении интенсивности обстрелов и уменьшении количества военной техники на границах. Следовательно, опасность будет постепенно спадать.

Провидец также предвещает, что на Саммите мира в Швейцарии будут подняты важные вопросы. Партнеры Украины будут торговаться, в частности, по поводу территорий. А Россия хочет сорвать эти переговоры.

После завершения Саммита мира мольфар предсказывает новый обмен пленными.

Он также указал, что покушения на жизнь российских политиков и диверсии ослабят ситуацию в РФ.

Провидец заверил, что Украина появится на пороге мирного будущего.

"Несмотря на все трудности, ВСУ достигнут победы, украинцы будут строить будущее на основе мира и единства и справедливости. 2025 год – ключевой в пророчестве", – говорится в видео.

К слову, известный астролог Влад Росс заявил, что после зеркальной даты – 6 июня 2024 года – Украину будут склонять к перемирию. Июнь будет благоприятен для государства, особенно в аспекте переговоров.

Заметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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