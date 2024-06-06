Сергей Жадан присоединился к рядам Нацгвардии

Пока у писателя — обучение.
Украинский писатель Сергей Жадан поступил на службу в ряды Национальной гвардии — в бригаду оперативного назначения "Хартия".
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу", - написал он.
Отметим, что в конце марта некоторые СМИ сообщали, что Сергей Жадан мобилизуется в ряды Нацгвардии. Впрочем, сам писатель эти данные официально не подтверждал – до сегодняшнего дня.
Как сообщалось, в марте популярный украинский писатель переводчик и основатель YouTube-канала "Твоя Подпольная Гуманитарка" Остап Украинец мобилизовался в ряды ВСУ.
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