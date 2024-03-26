Популярный украинский писатель мобилизовался в ряды ВСУ

Остап Украинец сообщил, что сейчас находится в учебном центре и разбирается, в какой части будет служить.

Популярный украинский писатель, переводчик и основатель YouTube-канала "Твоя Підпільна Гуманітарка" Остап Украинец мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Он отметил, что сейчас находится в учебном центре и разбирается, в какой части будет служить.

О своем важном шаге украинец сообщил в Facebook.

В соцсетях Остап Украинец рассказал, что работу YouTube-канала, а также переводческую деятельность придется поставить на паузу. А вот от написания книг писатель не собирается отказываться даже на фронте.

"Итак, друзья. Я окончательно мобилизовался, уже в учебном центре. Это значит, что вся мужская часть Гуманитарки пока в ВСУ. То есть видео в ближайшее время не будет. А книги будут, но ясно что медленнее. Всего в Гуманитарке осталась только Катя и на ей издательство. Я еще не знаю, что будет с моими текущими переводами, но, пожалуй, их не будет. Пока разбираюсь, в какой части в конце концов буду служить и решаю админвопросы. Вроде есть вариант, но это еще в процессе. А там будет видно", – поделился Украинец.

Что интересно, сейчас активно ходят слухи о мобилизации в армию и другого известного украинского писателя, а также музыканта, лидера группы "Жадан и Собаки" Сергея Жадана.

Напомним, украинский телеведущий "Вікон" СТБ и "Фактов" ICTV Орест Дрымаловский в феврале 2024 года мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

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