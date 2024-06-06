Труднощі з F-16 для України: Politico звернуло увагу на проблему озброєння

Україна збирається застосовати винищувачі F-16 для збиття російських балістичних та крилатих ракет. Задля виконання таких завдань потрібні висококласні ракети класу "повітря-повітря", і тут виникає проблема.

Про це йдеться у статті Politico.

Необхідні Україні висококласні ракети класу "повітря-повітря" є у США і десятків союзників по НАТО. Проте як заявив один із чиновників Альянсу, багато з цих країн "не поспішають розлучатися зі своїм дорогим озброєнням".

Виробничі потужності для передової ракети AIM-120 середньої дальності класу "повітря-повітря" виробництва RTX збільшилися від 500-800 на рік до понад 1000, щоб задовольнити попит на неї. Україна вже використовувала старішу версію ракети AIM-120 з системою NASAMS.

"Але занепокоєння столиць полягає в тому, що нові запити Києва можуть почати створювати навантаження на запаси країн, і члени Альянсу розглядають питання про те, хто, можливо, зможе розлучитися зі своїми ракетами, коли і з якою кількістю", – йдеться в публікації з посиланням на неназваного посадовця.

Видання також вказало, що влітку Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія планують передати Україні понад 60 винищувачів F-16. Можливість застосовувати більшу кількість цих літаків допоможе відтіснити російські війська від лінії фронту. Однак у США вважають, що винищувачі не змінять ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що мінливість окремих країн Європи щодо дозволу використовувати F-16 для ударів по території Росії ускладнить здатність Повітряних сил ЗСУ планувати та реалізовувати військові операції.

Читайте також: