Нідерланди дозволять Україні використовувати F-16 над територією РФ

Копенгаґен наголошує, що йдеться про самооборону.

Нідерланди не заперечуватимуть проти застосування Україною винищувачів F-16 над територією країни-агресорки Росії. Йдеться про засіб самооборони.

Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, повідомляє "Радіо Свобода".

Вона прибула на другий день неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі

"Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип", - наголосила Слот.

Окрім того, дипломатка наголосила, що використання західних літаків над територією Росії дає Україні стаття 51 Статуту ООН, в якій йдеться про право на самозахист.

Нагадаємо, що голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Копенгаген дозволить застосовувати свої F-16 по цілях у Росії. З його слів, можливість атакувати військові об'єкти на території агресора – це частина самооборони.

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