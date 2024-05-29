Фінансовий гороскоп на червень 2024 року

Червень сприятливий для переходу на нову роботу, започаткування підприємницької діяльності, запуску нових проєктів. Головна умова – від вас потрібна активність у цих питаннях, цікаві пропозиції необхідно шукати, проявляти ініціативу, вивчати споживчий попит.

Завдяки новому транзиту Юпітера соціальні умови змінюються. Чи не відкладайте на потім курси підвищення кваліфікації! Саме нові знання допоможуть збільшити ваш дохід у кілька разів вже з осені 2024 року. Для того, щоб мати високу конкурентоспроможність, необхідно виділитися із загальної маси претендентів. Освоюйте нові навички вже зараз та успіх вам забезпечений!

17 червня о 09:20 (gmt+3) Венера увійде у знак Раку. Транзит не дуже сприятливий для фінансової сфери, але ідеально підходить для починань. Тому постарайтеся створити фінансову "подушку безпеки", тоді почуватиметеся комфортно та спокійно у другій половині червня – на початку липня. У цей період багато грошей йтиме на потреби сім'ї, рідних, смачну їжу та створення затишку в будинку.

29 червня о 12:20 (gmt+3) негативна кармічна точка – Чорна Луна (Ліліт) входить у знак Терези на 9 місяців і з цього дня у сфері партнерства, суперечки та непорозуміння будуть виникати практично щодня. Щоб зберегти взаємовигідні відносини та не втратити джерело доходу, потрібен компроміс.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Це динамічний місяць, який обіцяє досягнення багатьох висот. Підприємці займуться розширенням бізнесу, укладуть важливі договори з іноземними партнерами, можливе цікаве відрядження за кордон. Партнерство із іноземними компаніями допоможе вийти на новий рівень. Але водночас у стосунках із колегами слід бути обачнішими. Не варто тягнути ковдру на себе, але й повністю йти на поводу у партнерів також не варто. У всіх справах шукайте прийнятний компроміс, хоч для вас це нелегко.

ТЕЛЕЦЬ

Для професійних справ червень дуже важливий. На порядку денному – цікаві проєкти, нові справи. Грамотно плануйте фінансові витрати, щоб вони не зашкодили бюджету. Активне спілкування допоможе вам знайти надійних партнерів, закласти фундамент для вигідних проєктів, така співпраця допоможе владнати юридичні проблеми. Проблеми можуть виникнути з документами та фінансовими звітами, будьте гранично уважними під час заповнення податкових декларацій.

БЛИЗНЯТА

У червні багато сил забиратиме робота та вирішення ділових питань. Багато проблем із минулого знову загостряться і цього місяця. Але ваша чарівність допоможе порозумітися з потрібними людьми і зібрати потужну команду для реалізації своїх ідей і вирішення складних завдань. Підприємцям рекомендується розширити свій бізнес, відкриваючи філії в інших містах та залучати іноземних інвесторів. Впровадження цифрових технологій залучить нових клієнтів.

РАК

Відповідний період для того, щоб розпочати реалізацію нових проєктів. Але, для початку, розберіться з безліччю невирішених проблем, які накопичилися за попередній місяць і вимагають вашої уваги. Наведіть порядок у документах та деклараціях, оскільки перевірки уникнути не вдасться. Наймані співробітники зуміють виявити свої здібності та таланти, що дозволить отримати невелику надбавку до заробітної плати. Бізнесменам необхідно серйозно економити та оптимізувати наявні ресурси, щоб зберегти свої активи.

ЛЕВ

Ви відчуєте приплив енергії та впевненості, тому приступайте до реалізації задумів, які так довго відкладали. Можливе вдале відрядження до іншого міста чи країни. Налагодження корисних контактів допоможе знайти надійних партнерів, закласти фундамент для вигідних проєктів. Ваші починання отримають протекцію впливових осіб, які із задоволенням співпрацюватимуть із вами. Червень сприятливий для пошуку віддаленої зайнятості – це дасть більше свободи та творчої наснаги.

ДІВА

Вам захочеться залишити всі справи та вирушити у відпустку, оскільки останнім часом ви працювали за весь колектив. Для максимальної реалізації потенціалу шукайте однодумців, які підтримають вас у починаннях. Фінансове становище можна оцінити як середнє. Вам вистачатиме на все необхідне, але без особливих надмірностей. Власники бізнесу можуть розраховувати на несподівану підтримку впливових осіб або давніх друзів, інвестиційні вливання від багатих партнерів.

ТЕРЕЗИ

Фінансова ситуація не така хороша, як хотілося б, тому не сидите на місці. Відкладіть відпустку до наступного місяця, щоб заробити якнайбільше. Партнерство із іноземними компаніями допоможе вийти на новий рівень. Маю часто звертатися до документів, які ви оформляли або підписували в минулому. Представники знака, які працюють за наймом у великих корпораціях, зможуть поміняти роботу на місце з кращими умовами праці. До кінця червня можуть загостритися взаємини із діловими партнерами.

СКОРПІОН

Багато службовців отримають надбавку до жалування. Можлива вдала ділова поїздка до іншого міста, зміцнення зв'язків із іноземними колегами. Не залучайтеся до конфліктних ситуацій у колективі, щоб не зашкодити своїй репутації. Ближче до кінця місяця краще уникати великих витрат і не вкладати гроші у нові проєкти. Підробіток чи хобі принесуть додатковий фінансовий прибуток. Власникам своєї справи важливо рекламувати свій товар та послуги в інтернеті.

СТРІЛЕЦЬ

Гроші надходитимуть із різних джерел. Є можливість взяти кредит на найвигідніших умовах. Цього місяця ви зможете зробити багато – енергія вируватиме ключем. І недарма, настав час діяти, на кону – успішна реалізація давньої мрії. Для багатьох представників вашого знака цей період є дуже спокійним і стабільним у всіх відносинах. На роботі та в бізнесі справи будуть досить успішно, без будь-яких неприємностей. Єдине, що треба пам'ятати – не варто розпочинати "сирі" проєкти.

КОЗОРІГ

Приділіть увагу саморекламі, розвивайте соцмережі, створіть сайт із описом послуг та своїх досягнень. Бізнесмени отримають вигідну пропозицію щодо відкриття нового проєкту. Обов'язково перевіряйте інформацію, яка надходить від ділових партнерів. Співробітники, які працюють за наймом, несподівано поміняють роботу на місце з більш комфортними умовами та кращою оплатою. Молоді спеціалісти отримають надбавку до скарження. Взаємодія зі старшими та досвідченішими колегами допоможе навчитися новим професійним підходам у роботі.

ВОДОЛІЙ

У червні будете задоволені заробітком та вигідними пропозиціями для додаткового доходу. Висока активність у професійній діяльності допоможе набути більше впевненості та намітити нові цілі. Проте є свої труднощі. Літня спека не сприяє працездатності, хочеться більше часу приділити собі та своїм рідним, тому робота може просто обтяжувати вас. Підприємців чатують на проблеми у відносинах з підлеглими, оскільки не всі з них горять бажанням працювати.

РИБИ

Фінансові надходження будуть нестабільними. Відмовтеся від дорогих покупок, плануйте витрати, відкладіть трохи про всяк випадок. У цей період вашою головною турботою стануть організаційні справи та різноманітні господарські питання у бізнесі. На цей раз усі заплановані заходи будуть йти гладко, без затримок та проблем. Для розширення бізнесу підприємцям знадобляться хороші юристи та компетентні співробітники. Потрібні люди знайдуться, і це сприятливим чином позначиться на справах.

Читайте також: