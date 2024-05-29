Финансовый гороскоп на июнь 2024 года

Июнь благоприятен для перехода на новую работу, начала предпринимательской деятельности, запуска новых проектов. Главное условие – от вас требуется активность в этих вопросах, интересные предложения необходимо искать, проявлять инициативу, изучать потребительский спрос.

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17 июня в 09:20 (gmt+3) Венера войдет в знак Рака. Транзит не очень благоприятен для денежной сферы, но идеально подходит для начинаний. Поэтому постарайтесь создать финансовую "подушку безопасности", тогда будете чувствовать себя комфортно и спокойно во второй половине июня – начале июля. В этот период много денег будет уходить на нужды семьи, родных, вкусную еду и на создание уюта в доме.

29 июня в 12:20 (gmt+3) негативная кармическая точка – Черная Луна (Лилит) входит в знак Весы на 9 месяцев и с этого дня в сфере партнерства, споры и недопонимания, будут возникать практически ежедневно. Чтобы сохранить взаимовыгодные отношения и не потерять источник дохода, необходим компромисс.

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ОВЕН

Это динамичный месяц, обещающий достижения многих высот. Предприниматели займутся расширением бизнеса, заключат важные договора с иностранными партнерами, возможна интересная командировка за рубеж. Партнерство с иностранными компаниями поможет выйти на новый уровень. Но вместе с тем в отношениях с коллегами следует быть осмотрительнее. Не стоит тянуть одеяло на себя, но и полностью идти на поводу у партнеров также не стоит. Во всех делах ищите приемлемый компромисс, хотя для вас это нелегко.

ТЕЛЕЦ

Для профессиональных дел июнь очень важен. На повестке дня – интересные проекты, новые дела. Грамотно планируйте финансовые расходы, чтобы они не навредили бюджету. Активное общение поможет вам найти надежных партнеров, заложить фундамент для выгодных проектов, такое сотрудничество поможет уладить юридические проблемы. Проблемы могут возникнуть с документами и финансовыми отчетами, будьте предельно внимательными при заполнении налоговых деклараций.

БЛИЗНЕЦЫ

В июне много сил будет отнимать работа и решение деловых вопросов. Многие проблемы из прошлого вновь обострятся и в этом месяце. Но ваше обаяние поможет найти общий язык с нужными людьми и собрать мощную команду для реализации своих идей и решения сложных задач. Предпринимателям рекомендуется расширить свой бизнес, открывая филиалы в других городах и привлекать зарубежных инвесторов. Внедрение цифровых технологий привлечет новых клиентов.

РАК

Подходящий период для того, чтобы приступить к реализации новых проектов. Но, для начала, разберитесь со множество нерешенных проблем, которые скопились за предыдущий месяц и требуют вашего внимания. Наведите порядок в документах и декларациях, поскольку проверки избежать не получится. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить небольшую прибавку к заработной плате. Бизнесменам необходимо серьезно экономить и оптимизировать имеющиеся ресурсы, чтобы сохранить свои активы.

ЛЕВ

Вы почувствуете прилив энергии и уверенности, поэтому приступайте к реализации замыслов, которые так долго откладывали. Возможна удачная командировка в другой город или страну. Налаживание полезных контактов поможет вам найти надежных партнеров, заложить фундамент для выгодных проектов. Ваши начинания получат протекцию влиятельных лиц, которые с удовольствием будут сотрудничать с вами. Июнь благоприятен для поиска удаленной занятости – это даст больше свободы и творческого вдохновения.

ДЕВА

Вам захочется оставить все дела и отправиться в отпуск, поскольку в последнее время вы трудились за весь коллектив. Для максимальной реализации потенциала ищите единомышленников, которые поддержат вас в начинаниях. Финансовое положение можно оценить как среднее. Вам будет хватать на все необходимое, но без особых излишеств. Владельцы бизнеса могут рассчитывать на неожиданную поддержку влиятельных лиц или же давних друзей, инвестиционные вливания от богатых партнеров.

ВЕСЫ

Финансовая ситуация не так хороша, как хотелось бы, поэтому не сидите на месте. Отложите отпуск до следующего месяца, чтобы заработать как можно больше. Партнерство с иностранными компаниями поможет выйти на новый уровень. Предстоит часто обращаться к документам, которые вы оформляли или подписывали в прошлом. Представители знака, работающие по найму в крупных корпорациях, смогут поменять работу на место с лучшими условиями труда. К концу июня могут обостриться взаимоотношения с деловыми партнерами.

СКОРПИОН

Многие служащие получат прибавку к жалованию. Возможна удачная деловая поездка в другой город, укрепление связей с иностранными коллегами. Не вовлекайтесь в конфликтные ситуации в коллективе, чтобы не навредить своей репутации. Ближе к концу месяца лучше избегать крупных трат и не вкладывать деньги в новые проекты. Подработка или хобби принесут дополнительную финансовую прибыль. Владельцам своего дела важно рекламировать свой товар и услуги в интернете.

СТРЕЛЕЦ

Деньги будут поступать из различных источников. Есть возможность взять кредит на выгодных условиях. В этом месяце вы сможете сделать многое – энергия будет бурлить ключом. И неспроста, пришло время действовать, на кону – успешная реализация давней мечты. Для многих представителей вашего знака этот период очень спокойный и стабильный во всех отношениях. На работе и в бизнесе дела будут идти довольно успешно, без каких-либо неприятностей. Единственное, что нужно помнить – не стоит начинать "сырых" проектов.

КОЗЕРОГ

Уделите внимание саморекламе, развивайте соцсети, создайте сайт с описанием услуг и своих достижений. Бизнесмены получат выгодное предложение об открытии нового проекта. Обязательно проверяйте ту информацию, которая поступает от деловых партнеров. Сотрудники, работающие по найму, неожиданно поменяют работу на место с более комфортными условиями и лучшей оплатой. Молодые специалисты получат прибавку к жалованию. Взаимодействие со старшими и более опытными коллегами поможет обучиться новым профессиональным подходам в работе.

ВОДОЛЕЙ

В июне будете довольны заработком и выгодными предложениями для дополнительного дохода. Высокая активность в профессиональной деятельности поможет обрести больше уверенности и наметить новые цели. Однако есть и свои трудности. Летний зной не способствует работоспособности, хочется больше времени уделить себе и своим родным, поэтому работа может попросту тяготить вас. Предпринимателей подстерегают проблемы в отношениях с подчиненными, поскольку не все из них горят желанием трудиться.

РЫБЫ

Финансовые поступления будут нестабильными. Откажитесь от дорогих покупок, планируйте расходы, отложите немного на всякий случай. В этот период вашей главной заботой станут организационные дела и различные хозяйственные вопросы в бизнесе. На этот раз все запланированные мероприятия будут идти гладко, без задержек и проблем. Для расширения бизнеса предпринимателям понадобятся хорошие юристы и компетентные сотрудники. Нужные люди найдутся, и это самым благоприятным образом отразится на делах.

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