Американські пілоти готові керувати F-16 в Україні

Ідея залучити для допомоги українцям досвідчених американських льотчиків була озвучена на досить високому рівні.

У США десятки відставних військових пілотів готові керувати літаками F-16 в Україні.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив підполковник ВПС США Деніел Гемптон.

За його словами, ідея залучити для допомоги українцям досвідчених американських льотчиків, які покинули військову службу, була озвучена на досить високому рівні, але досі немає політичного рішення Вашингтона.

"Ви маєте найняти хлопців, які вже налітали тисячі годин на F-16, щоб допомогти вашим ВПС почати використовувати ці літаки. Щоб досвідчені американські пілоти були на місці, допомагали новачкам… Ми маємо достатньо охочих просто зараз, вони чекають, вони напоготові… Мабуть, американський уряд не може визначитися", - сказав Деніел Гемптон.

Нагадаємо, для F-16 в Україні потрібно обладнати захищені місця, йдеться про підземні споруди, де літаки будуть розташовані та обслуговуватимуться.

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