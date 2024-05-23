Передавання Україні F-16: що стане ціллю пілотів в першу чергу

Найпершими цілями стануть російські аеродроми стратегічної авіації, особливо ті, що розташовані поряд з Україною.

Ціллю F-16 стануть російські аеродроми, зокрема Шайковка та Енгельс зі стратегічною авіацією.

Про це в ефірі КИЇВ24 сказав заступник директора української компанії виробників РЕБ, експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський.

"Далі йдуть склади або виробники авіабомб – "Арсенал 53", розташований на відстані 600 кілометрів, завод "Радуга", завод "Авангард" – це Підмосков'я. Зрозуміло, що Московська область ретельно насичена системами протиповітряної оборони... Тому ми можемо говорити про більшість аеродромів, які розташовані поряд з Україною. А це аеродроми, де базуються Су-34, наприклад, на тій же Кубані, Ростовська область. Тобто усі ці аеродроми стратегічні попадають під ураження з боку України", – розповів Храпчинський.

Нагадаємо, у Повітряних Силах відповіли, коли перші F-16 з'являться в Україні.

Як повідомлялось, десятеро українських військових пройшли навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.

У Міноборони нагадали, що Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 F-16.