День ангела 24 травня: кого та як вітати з іменинами

24 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 24 травня

24 травня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Григорія, Івана (Яна), Микиту, Семена, Степана, Теодора (Федора), Ксенію (Оксану).

Василь — прийшло з Давньої Греції, означає "цар". В дитинстві спокійний, не пустує. В дорослому віці стає приємним у спілкуванні, дружнім та товариським.

Григорій — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "бадьорий". В дитинстві оптимістичний та доброзичливий. В дорослому віці не вміє сумувати, може мати завищену самооцінку.

Іван (Ян) — походить від давньогрецького імені, що означає "подарунок Бога". В дитинстві потребує похвали від батьків. В дорослому віці повільний, спокійний.

Микита — потрапило до нас з грецької мови і означає "переможець". В дитинстві виявляє схильність до пізнання всього на світі. У дорослому віці радісний та активний.

Семен — давньоєврейське ім'я, що перекладається як "почутий Богом". В дитинстві сором'язливий і нерішучий. В дорослому віці переростає цю проблему і стає впевненим у собі.

Степан — давньогрецьке слово "вінець". В дитинстві добродушний та оптимістичний. В дорослому віці стає спокійним та простим чоловіком, який найбільше цінить сім'ю.

Теодор (Федір) — має давньогрецьке коріння, означає "дарований Богом". В дитинстві непосидючий та активний. В дорослому віці стає серйозним, добрим.

Ксенія (Оксана) — прийшло з грецької мови, означає "гостинна". В дитинстві спокійна та розсудлива. В дорослому віці стає вимогливою до себе та чоловіка.

День ангела 24 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Дорогий мій друг! Вітаю тебе зі святом ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів і наповнює твоє серце радістю та благополуччям.

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Люба моя сестричко! З нагоди дня ангела бажаю тобі безмежної любові, здоров’я та щасливих митей. Нехай твій ангел-охоронець завжди біля тебе.

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Шановний батьку! Вітаю вас зі святом ангела! Нехай ваш ангел-охоронець завжди керує вас на правильний шлях і оберігає від усяких негараздів.

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Дорога моя дівчино! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе до щасливого життя, а кожен день буде наповнений радістю та незабутніми моментами.

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Вітаю, мій дорогий! Нехай ангел-охоронець завжди оберігає тебе від злого ока і наповнює твоє серце добротою та надією. Бажаю тобі щасливого дня ангела!

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