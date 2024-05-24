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Окупанти просунулися на Донеччині - Deepstate

Окупанти просунулися на Донеччині - Deepstate

Танк

На різних ділянках фронту - бої.

Російська окупаційна армія просунулася у Донецькій області - біля Очеретиного. 

Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Очеретиного. Тривають бої у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Уманському та Красногорівці", - йдеться у повідомленні. 

Карти DeepState. / ©
Карти DeepState.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що наразі найбільш інтенсивні та жорстокі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках на Донеччині. У Харківській області росіяни намагаються вийти до річки Оскіл.

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