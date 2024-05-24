Окупанти просунулися на Донеччині - Deepstate

Російська окупаційна армія просунулася у Донецькій області - біля Очеретиного.

Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Очеретиного. Тривають бої у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Уманському та Красногорівці", - йдеться у повідомленні.

Карти DeepState.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що наразі найбільш інтенсивні та жорстокі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках на Донеччині. У Харківській області росіяни намагаються вийти до річки Оскіл.

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