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Оккупанты продвинулись в Донецкой области — Deepstate

Оккупанты продвинулись в Донецкой области — Deepstate

Танк

На разных участках фронта – бои.

Российская оккупационная армия продвинулась в Донецкой области — возле Очеретино.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Очеретино. Продолжаются бои в Волчанске, Берестовом, Клещиевке, Уманском и Красногоровке", — говорится в сообщении.

Карты DeepState. / ©
Карты DeepState.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский сообщил, что сейчас наиболее интенсивные и жестокие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.   Донбассе. В Харьковской области россияне пытаются выйти к реке Оскол.

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