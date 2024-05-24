Оккупанты продвинулись в Донецкой области — Deepstate

Российская оккупационная армия продвинулась в Донецкой области — возле Очеретино.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Очеретино. Продолжаются бои в Волчанске, Берестовом, Клещиевке, Уманском и Красногоровке", — говорится в сообщении.

Карты DeepState.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский сообщил, что сейчас наиболее интенсивные и жестокие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Донбассе. В Харьковской области россияне пытаются выйти к реке Оскол.

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