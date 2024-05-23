Передача F-16 Украине: что станет целью пилотов в первую очередь

Самыми первыми целями станут российские аэродромы стратегической авиации, особенно расположенные рядом с Украиной.

Целью F-16 станут российские аэродромы, в частности, Шайковка и Энгельс со стратегической авиацией.

Об этом в эфире КИЕВ24 сказал заместитель директора украинской компании производителей РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

"Дальше идут склады или производители авиабомб – "Арсенал 53", расположенный на расстоянии 600 километров, завод "Радуга", завод "Авангард" – это Подмосковье. Понятно, что Московская область тщательно насыщена системами противовоздушной обороны... Поэтому мы можем говорить о большинстве аэродромов, расположенных рядом с Украиной. А это аэродромы, где базируются Су-34, например, на той же Кубани, Ростовская область. То есть все эти стратегические аэродромы попадают под поражение со стороны Украины", – рассказал Храпчинский.

Напомним, в Воздушных Силах дали ответ, когда первые F-16 появятся в Украине.

Как сообщалось, десять украинских военных прошли обучение в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16.

В Минобороны напомнили, что Нидерланды согласились предоставить Украине минимум 24 F-16.