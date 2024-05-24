Потери РФ 24 мая: Генштаб ВСУ назвал новые цифры

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на 24 мая составили 498 940 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1240 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 498 940 (+1240) человек

танков ‒ 7635 (+13)

боевых бронированных машин ‒ 14775 (+27)

артиллерийских систем – 12902 (+42)

РСЗО – 1080 (+3)

средства ПВО ‒ 813

самолетов – 356 (+1)

вертолетов – 326

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10401 (+10)

крылатые ракеты ‒ 2209

корабли /катера ‒ 27

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 17569 (+56)

специальная техника ‒ 2101 (+7)

Напомним, украинские бойцы на фронте уничтожили очень редкий российский двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут". Такую технику производили в ограниченном количестве на Заволжском заводе гусеничных тягачей.

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