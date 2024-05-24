Втрати РФ 24 травня: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 24 травня склали 498 940 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1240 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 498 940 (+1240) осіб

танків ‒ 7635 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27)

артилерійських систем – 12902 (+42)

РСЗВ – 1080 (+3)

засоби ППО ‒ 813

літаків – 356 (+1)

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10)

крилаті ракети ‒ 2209

кораблі /катери ‒ 27

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56)

спеціальна техніка ‒ 2101 (+7)

Нагадаємо, українські бійці на фронті знищили дуже рідкісний російський дволанковий гусеничний снігоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут". Таку техніку виготовляли в обмеженій кількості на Заволзькому заводі гусеничних тягачів.

Читайте також: