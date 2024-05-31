День ангела 31 травня: кого та як вітати з іменинами

31 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 31 травня

31 травня 2024 року привітайте з іменинами Бориса, Миколу, Остапа, Романа, Філіпа, Христину.

Борис — давньогрецьке ім'я, яке можна трактувати як "спадкоємець". В дитинстві розумний та слухняний. В дорослому віці стає досить популярним серед жінок.

Микола — прийшло до нас з Давньої Греції і означає "переможець народів". В дитинстві легко заводить нові знайомства, майже не вередує. В дорослому віці стає ревнивим, особливо у шлюбі.

Остап — має грецьке коріння і перекладається як "твердий". В дитинстві виявляє інтерес до загадок. В дорослому віці стає завзятим, цілеспрямованим, любить розбиратися у всьому до кінця.

Роман — у перекладі з давньогрецької "сильний". В дитинстві рухливий, не любить одноманітність. В дорослому віці стає працьовитим і допитливим, любить розвиватися.

Філіп — походить від давньогрецького імені, яке означає "той, хто любить коней". В дитинстві талановитий, добре вчиться. В дорослому віці стає ввічливим, шукає роботу з високою заробітною платою.

Христина — походить від латинського слова, яке можна тлумачити як "присвячена Христу". В дитинстві спокійна, умиротворена. В дорослому віці стає спостережливою, але наполегливою.

День ангела 31 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Pexels

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і радістю, а твій ангел-хранитель завжди веде тебе шляхами щастя та благополуччя.

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З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було таким же яскравим і чудовим, як ім’я, яке ти носиш. Нехай кожен день дарує тобі натхнення та любов.

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Сьогодні твій особливий день — день ангела. Нехай він принесе тобі мир і гармонію, а твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів.

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Прийми мої найщиріші вітання з днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце було завжди повним любові і тепла, а доля була лагідною і щедрою до тебе.

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Вітаю з днем ангела! Нехай цей день буде сповнений чудес і радості, а твій ангел-охоронець ніколи не залишає тебе без своєї опіки і підтримки.

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