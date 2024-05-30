Якою погодою завершиться травень: прогноз синоптикині

Завтра, 31 травня, в Україні очікуються короткочасні грозові дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, можливе шквалисте посилення вітру на заході, півночі, Вінниччині, Житомирщині, Київщині, західних районах Черкащини. Також можливі місцями сильні зливи.

"Дощі з грозами завершать пахущий і квітучий травень", - написала синоптикиня Наталка Діденко.

На сході - локальні дощі, грози. На півдні дощі лише на Одещині. На Полтавщині, у Кропивницькому з районами, Дніпропетровщині - без істотних опадів. Спекотна погода передбачається на сході та південному сході. +26...29°С, місцями до +30°С. На решті території України буде +22...26°С.

У Києві 31 травня повітря буде свіжим, прогнозують близько +22...23°С.

Раніше синоптик повідомив, що погода в Україні влітку буде з різкими перепадами. Очікуються високі температури повітря, шквальні вітри та сильні дощі.

Читайте також: