Какой погодой завершится май: прогноз синоптика

Завтра, 31 мая, в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, возможно шквалистое усиление ветра на западе, севере, Винницкой, Житомирской, Киевской, западных районах Черкасчины. Также возможны местами сильные ливни.

"Дожди с грозами завершат благоухающий и цветущий май", — написала синоптик Наталья Диденко.

На востоке – локальные дожди, грозы. На юге дожди только в Одесской области. В Полтавской области, в Кропивницком с районами, Днепропетровщине — без существенных осадков. Жаркая погода предполагается на востоке и юго-востоке. +26...29°С, местами до +30°С. На остальной территории Украины будет +22...26°С.

В Киеве 31 мая воздух будет свежим, прогнозируют около +22...23°С.

Ранее синоптик сообщил, что погода в Украине будет летом с резкими перепадами. Ожидаются высокие температуры воздуха, ветры и сильные дожди.

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