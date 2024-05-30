Отключение света в Украине: когда снова вернут графики

Несколько дней в Украине живет без графиков.

Несколько дней назад в Украине приостановили отключение света. Впрочем, уже в субботу, 1 июня, планируют вывести в ремонт новые атомные энергоблоки, а потому обесточивание может быть возобновлено.

Об этом заявил и. о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, пишет "Интерфакс-Украина".

Котин прогнозирует, что уже со следующей недели "Укрэнерго" снова будет устанавливать лимиты на потребление электроэнергии.

"Сейчас у нас восемь энергоблоков работают. Два дня нет ограничений. Мы вывели из ремонта два энергоблока, но через два дня в нас заходят очередные блоки в ремонт. Тогда, я думаю, "Укрэнерго" уже будет вводить ограничения", — подчеркнул Котин.

Блоки, которые планируют вывести в ремонт, будут возвращены к работе только через два месяца.

Заметим, что, по словам главы Минэнерго Германа Галущенко, к зиме в системе будут все девять доступных Украине энергоблоков АЭС.

Напомним, с 28 мая в Украине приостановили отключение света. В Минэнерго говорят, что это связано с увеличением объемов внутреннего поколения, в том числе атомного. После плановых ремонтов присоединены к сети два атомных блока.

Впрочем, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, как долго будут продолжаться отключения света. Введение отключений электричества зависит от ряда факторов. Пока сложно спрогнозировать хоть какие-то сроки.

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