Виктор Павлик сыграл свадьбу с младшей на почти 30 лет женой

Супруги женились четыре года назад, но не устраивали празднований.

Украинский певец Виктор Павлик сыграл свадьбу с младшей на 29 лет женой, блогершей Екатериной Репяховой.

Правда, о праздновании артист не знал. Жена исполнителя подготовила ему сюрприз. Дело в том, что влюбленные официально вступили в брак 12 мая 2020 года, однако отпраздновать радостное событие не успели.

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Павлик и Репяхова ждали мирные времена, чтобы организовать свадьбу. Однако в мае певец перенес серьезную операцию на сердце. Поэтому Екатерина решила не откладывать жизнь на потом.

Блогерша организовала празднование, а от Павлика держала это в тайне. Екатерина попросила мужа празднично одеться, а потом приехать на необходимую локацию, где она уже ждала его в роскошном белом платье.

Виктор Павлик с женой и сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Платье висело в шкафу четыре года! Представьте. Я больше не хотела ждать ни дня. Живем здесь и сейчас, ведь не знаем, что с нами будет завтра", — поделилась блогерша.

Кроме того, супруги еще и отпраздновали четвертую годовщину брака. Влюбленные не могли это сделать 12 мая, ведь Виктор Павлик находился в больнице.

Виктор Павлик после четырех лет брака сыграл свадьбу с супругой

Напомним, в мае стало известно, что Виктор Павлик перенес серьезную операцию на сердце. Артист провел 10 дней в больнице, два из которых – в реанимации. Исполнителю заменили один из клапанов, который прекратил выполнять свои функции, искусственным.

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