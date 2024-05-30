Умерла Анастасия Заворотнюк

Российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная Няня", где остро высмеивали украинцев и освещали их нелепыми, Анастасия Заворотнюк умерла в России.

Новость подтвердила дочь артистки. Актрисы не стало в возрасте 53 лет. Анна Заворотнюк сообщила, что ее мамы не стало ночью, 30 мая.

"Ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мама, ты лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя счастливой, любящей и невероятной. Моя душа всегда с тобой", — написала дочь актрисы.

Сообщение дочери Анастасии Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Отметим, длительное время Анастасия Заворотнюк боролась с тяжелой болезнью. Об этом стало известно только в 2019 году. В частности, у актрисы диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии. С тех пор артистка перестала появляться на публике и начала лечиться. Болезнь изменила Заворотнюк, в Сети неоднократно сливали фото, где показывали, как она выглядит. Не стало актрисы ночью, 30 мая.

У актрисы остались трое детей — 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и 5-летняя дочь Мила, которая родилась незадолго до того, как стало известно о диагнозе Заворотнюк.

Читайте также: