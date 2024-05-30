Померла Анастасія Заворотнюк

Російська акторка, зірка серіалу "Моя прекрасна Няня" Анастасія Заворотнюк померла у Росії.

Новину підтвердила донька артистки. Акторки не стало у віці 53 років. Анна Заворотнюк повідомила, що її мами не стало вночі, 30 травня.

"Вчора вночі нам зателефонували і сказали, що тебе більше немає. Мамо, ти найкраще, що в мене було. Я дуже пишаюся тим, що я твоя донька. Я завжди буду любити і пам'ятати тебе щасливою, люблячою та неймовірною. Моя душа завжди з тобою", - написала донька акторки.

Допис доньки Анастасії Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Зазначимо, тривалий час Анастасія Заворотнюк боролася з тяжкою хворобою. Про це стало відомо лише 2019 року. Зокрема, в акторки діагностували злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії. Відтоді артистка припинила з'являтися на публіці та почала лікуватися. Хвороба змінила Заворотнюк, у Мережі неодноразово зливали фото, де показували, який вигляд вона має. Не стало акторки вночі, 30 травня.

В акторки залишилося троє дітей - 28-річна Анна, 23-річний Майкл та 5-річна донька Міла, яка народилася незадовго до того, як стало відомо про діагноз Заворотнюк.

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