Найкращий колір для сивого волосся: як підібрати фарбу

З віком у багатьох волосся сивіє. Завдяки природному пігменту – меланіну створюються певний природний колір волосся Щойно меланін перестає вироблятися в організмі, з'являється сивина. Кутикула потовщується, стає більш міцною і гірше піддається впливу пігментів, під час фарбування не у всіх випадках вдається досягнути щільного покриття і насиченого, стійкого відтінку.

Тому з появою сивини багато хто задумується, як краще -- зафарбовувати сиві волосся повністю, злегка тонувати або залишати сивими. Фарбування сивого волосся — не така проста справа, тому що волосся стає жорсткішим, що ускладнює проникнення фарбувальних пігментів всередину волоса. А оскільки сиве волосся позбавлене натуральної пігментації, деколи потрібно вносити корективи у звичну технологію фарбування.

Як вибрати колір для фарбування сивого волосся

Результат фарбування сивого волосся залежить від багатьох чинників — від кількості сивини, типу та відтінку фарби та може бути досить непередбачуваним, навіть якщо ви фарбуєте волосся у відтінок, близький до свого «рідного». Тому бажано заздалегідь подумати, у який колір краще фарбувати сиве волосся.

Якщо сивини небагато, вона не дуже помітна в основній масі волосся, стилісти рекомендують пофарбуватися у свій натуральний колір або на один-два тони світліше, У такому разі, навіть якщо фарба не повністю зафарбує сивину чи відтінок буде трохи відрізнятися, це не буде дуже помітно.

А коли сивини вже багато, можна пофарбуватися у колір, що відрізняється від натурального. Але за будь-яких експериментів потрібно дотримуватися певних правил.

У який колір краще фарбувати сивину

Насамперед новий колір волосся повинен відповідати вашому кольоротипу. Якщо від природи ви блондинка, не варто зразу фарбуватися у брюнетку, спробуйте спочатку відтінки трохи темніші за ваш натуральний колір волосся.

Якщо ви хочете мати світле волосся, враховуйте те, що фарби дуже світлих відтінків не завжди ефективно зафарбовують сивину, їм просто не вистачить інтенсивності пігменту. У такому разі може бути біда, замість блондинки, ви отримаєте брудно-жовтий, зеленуватий або навіть фіолетовий відтінок волосся.

Якщо ви вирішили бути блондинкою, майте на увазі, що теплі відтінки блонду, з вищою ймовірністю дадуть жовтий відтінок, ніж холодні. Тому при фарбуванні сивого волосся у відтінки блонду краще вибирати холодні й не найсвітліші тони.

Але темні кольори, особливо чорний, хоча добре перекривають сивину, але мають свої підводні камені. По-перше, яскраві та інтенсивні відтінки, а чорний саме такий, можуть виглядати дуже неприродно та підкреслювати зморшки та інші ознаки старіння на вашому обличчі. Крім того, на темному волоссі коріння, що відростає, стає швидко помітним, тому його доведеться частіше підфарбовувати.Стилісти радять відмовитися від фарбування волосся в густий чорний, яскраво-рудий, червоно-бордовий та інші насичені тони.

Найкраще для зафарбовування сивини підходять теплі та м’які натуральні відтінки, такі як, наприклад, темний шатен, русявий, відтінки каштанового, шоколадний, приглушені мідні та бронзові відтінки тощо. Але у будь-якому разі потрібно спочатку спробувати пофарбувати невелику непомітну прядку, а потім уже вирішувати, чи підходить ця фарба, адже результат може бути непередбачуваним.

Як вибирати фарбу для сивого волосся

Для цього потрібно спочатку оцінити відсоток сивини у волоссі. Якщо її зовсім небагато, підійдуть безаміачні відтінків фарби. А для сильно сивого волосся вже потрібна буде стійка, перманентна аміачна фарба. В кожному конкретному випадку можливі різні рішення.

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