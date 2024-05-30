Віктор Павлік зіграв весілля з молодшою на майже 30 років дружиною

Подружжя одружилося чотири роки тому, але не влаштовувало святкувань.

Український співак Віктор Павлік зіграв весілля з молодшою на 29 років дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою.

Щоправда, про святкування артист не знав. Дружина виконавця підготувала йому сюрприз. Річ у тім, що закохані офіційно уклали шлюб 12 травня 2020 року, однак відсвяткувати радісну подію не встигли.

Віктор Павлік із дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Павлік та Реп'яхова чекали на мирні часи, аби організувати весілля. Однак у травні співак переніс серйозну операцію на серці. Тож, Катерина вирішила не відкладати життя на потім.

Блогерка організувала святкування, а від Павліка тримала це в таємниці. Катерина попросила чоловіка святково одягнутися, а потім приїхати на необхідну локацію, де вона вже чекала на нього в розкішній білій сукні.

Віктор Павлік із дружиною та сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Сукня висіла в шафі чотири роки! Уявіть. Я більше не хотіла чекати ні дня. Живемо тут і зараз, адже не знаємо, що з нами буде завтра", - поділилася блогерка.

Окрім того, подружжя ще й відсвяткувало четверту річницю шлюбу. Закохані не могли це зробити 12 травня, адже Віктор Павлік перебував у лікарні.

Віктор Павлік після чотирьох років шлюбу зіграв весілля з дружиною

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Віктор Павлік переніс серйозну операцію на серці. Артист провів 10 днів у лікарні, два з яких – у реанімації. Виконавцеві замінили один із клапанів, який припинив виконувати свої функції, на штучний.

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