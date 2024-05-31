ЗСУ відмінусували ще майже 1400 окупантів: деталі від Генштабу

Окупанти зазнають серйозних втрат.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 31 травня склали 507 6500 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1390 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 507 650 (+1390) осіб
- танків ‒ 7728 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 14935 (+22)
- артилерійських систем – 13140 (+39)
- РСЗВ – 1088
- засоби ППО ‒ 815
- літаків – 357
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10587 (+55)
- крилаті ракети ‒ 2229 (+7)
- кораблі /катери ‒ 27
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17905 (+56)
- спеціальна техніка ‒ 2164 (+11)
Раніше очільник ГУР Кирило Буданов розповів про результати використання ударних безекіпажних морських платформ та перспективи їхнього розвитку.
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