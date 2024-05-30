Американские пилоты готовы управлять F-16 в Украине

Идея привлечь для помощи украинцам опытных американских летчиков была озвучена на достаточно высоком уровне.

В США десятки отставных военных пилотов готовы управлять самолетами F-16 в Украине.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил подполковник ВВС США Дэниел Хэмптон.

По его словам, идея привлечь для помощи украинцам опытных американских летчиков, покинувших военную службу, была озвучена на достаточно высоком уровне, но до сих пор нет политического решения Вашингтона.

"Вы должны нанять ребят, которые уже налетали тысячи часов на F-16, чтобы помочь вашим ВВС начать использовать эти самолеты. Чтобы опытные американские пилоты были на месте, помогали новичкам... У нас достаточно желающих прямо сейчас, они ждут, они наготове... Наверное, американское правительство не может определиться", — сказал Дэниел Хэмптон.

Напомним, для F-16 в Украине нужно оборудовать защищенные места, речь идет о подземных сооружениях, где самолеты будут расположены и будут обслуживаться.

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