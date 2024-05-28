Украина получит F-16 уже "очень скоро" — Умеров

В Минобороны ответили, когда первые западные истребители прибудут в Украину.

Украина получит первые поставки западных истребителей F-16 "очень скоро".

Об этом министр обороны Рустем Умеров заявил в интервью Reuters.

"Украина получит первые поставки истребителей F-16 очень скоро, но около половины крайне необходимой иностранной военной помощи поступает с опозданием", – сказал он.

На вопрос, на сколько истребителей рассчитывает Украина, Умеров сказал, что "нам нужно столько, сколько мы можем получить".

"На этом этапе мы сосредоточены на обучении нашего персонала... пилотов, мы сосредоточены на инфраструктуре, мы сосредоточены на привлечении команд по эксплуатации и техническому обслуживанию и работаем над модернизацией или внедрением большего количества платформ", — отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия передаст Украине 30 современных истребителей F-16 до 2028 года. Впрочем, первые самолеты должны отправить уже в 2024 году.

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