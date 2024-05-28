F-16 для Украины: Запад поставил Киеву ограничение использования истребителей

Украина сможет использовать истребители F-16 от западных партнеров только для нанесения ударов по своей территории.

Об этом рассказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на пресс-конференции во вторник, 28 мая.

"Все, что входит в наше соглашение, четко там прописано, украинские Вооруженные силы могут это использовать на украинской территории", — подчеркнул он.

В свою очередь премьер назвал это "важным сигналом".

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы предоставить несколько самолетов уже в этом году и это может быть хорошим вкладом в помощь других стран, также предоставляющих F-16 в этом году. Это очень важный сигнал, чтобы четко заявить – Украина будет иметь полноценную воздушная возможность с этих истребителей в этом году и в последующие годы.

Напомним, ранее стало известно, что Бельгия передаст Украине 30 современных истребителей F-16 к 2028 году.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.