F-16 для України: Захід поставив Києву обмеження на використання винищувачів

Україна зможе використовувати винищувачі F-16 від західних партнерів лише для завдання ударів по своїй території.

Про це розповів премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час прес-конференції у вівторок, 28 травня.

"Усе, що входить у нашу угоду чітко там прописано, українські Збройні сили можуть це використовувати на українській території", - наголосив він.

Своєю чергою прем'єр назвав це "важливим сигналом".

"Ми зробимо все, що у наших силах, щоб надати кілька літаків уже цього року і це може бути хорошим внеском до допомоги інших країн, які також надають F-16 цього року. Це дуже важливий сигнал, щоб чітко заявити – Україна буде мати повноцінну повітряну можливість з цих винищувачів цього року і в наступні роки. Наша мета – надати такі спроможності, самі літаки, але також навчання та обслуговування", - додав де Кроо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бельгія передасть Україні 30 сучасних винищувачів F-16 до 2028 року.

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