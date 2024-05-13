Наконец F-16 из Дании будут в распоряжении Украины в течение месяца

Первые западные истребители F-16 от Дании появятся в Украине в течение месяца.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает журналист Die Zeit Йорг Лау в соцсети Х.

"F-16 из Дании будут в воздухе над Украиной в течение месяца", – цитирует журналист датского премьера.

Danish PM Frederiksen: F-16 от Denmark должен быть в аэропорту через Украину без месяца . Опубликовано Joerg Lau (@joerglau) 13 мая 2024

Напомним, Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить F-16 в Украину. В частности, Дания планирует передать 19 самолетов F-16.

А правительство Бельгии обещало взять на себя техническое обслуживание всего флота коалиционных F-16, которые будут переданы Украине.

Ранее посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что Украина получит от Дании истребители F-16, о которых было договорено ранее, летом этого года.

Издание Reuters со ссылкой на военный источник в Киеве писало, что Украина может получить первые истребители F-16 уже в июне или июле.

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