Нарешті: F-16 з Данії будуть у розпорядженні України протягом місяця

Перші західні винищувачі F-16 від Данії з'являться в Україні протягом місяця.

Про це заявила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає журналіст Die Zeit Йорг Лау в соцмережі Х.

"F-16 з Данії будуть у повітрі над Україною протягом місяця", – цитує журналіст данську прем'єрку.

Danish PM Frederiksen: F-16 from Denmark will be in the air over Ukraine within a month pic.twitter.com/1jJ1GGWRUM — Joerg Lau (@joerglau) May 13, 2024

Нагадаємо, Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія взяли на себе зобов'язання відправити F-16 в Україну. Зокрема, Данія загалом планує передати 19 літаків F-16.

А уряд Бельгії обіцяв взяти на себе технічне обслуговування всього флоту “коаліційних” F-16, що будуть передані Україні.

Раніше посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен заявив, що Україна отримає від Данії винищувачі F-16, про які було домовлено раніше, влітку цього року.

Видання Reuters із посиланням на військове джерело у Києві писало, що Україна може отримати перші винищувачі F-16 вже червні або липні.

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