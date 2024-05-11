Передавання Україні перших F-16: Reuters назвав терміни

Україна може отримати близько 45 літаків.

Українські Збройні сили можуть отримати перші сучасні винищувачі F-16 вже червні або липні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на військове джерело у Києві.

Втім, видання не уточнило, яка саме країна першою надасть літаки. До слова, раніше відправити F-16 Києву пообіцяли Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія.

Автори Reuters наголошують, що за умов наступу російської окупаційної армії у Харківській області постачання F-16 може стати "життєво важливим" оновленням для українських Повітряних сил. Очікується, що Україна може отримати близько 45 літаків.

Зазначимо, що на початку травня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявляв, що деякі українські пілоти вже завершують навчання для управління F-16. А напередодні командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що Чехія передала Україні перший тренажер для навчання пілотів.

Як повідомлялося, Нідерланди планують передавати F-16 Україні восени - слідом за Данією, яка має намір передавати літаки влітку.

Раніше посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен заявив, що винищувачі F-16 прибудуть з його країни влітку 2024 року.

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