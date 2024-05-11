Передача Украине первых F-16: Reuters назвал термины

Украина может получить около 45 самолетов.

Украинские вооруженные силы могут получить первые современные истребители F-16 уже июне или июле.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник в Киеве.

Впрочем, издание не уточнило, какая страна первой предоставит самолеты. Ранее отправить F-16 Киеву пообещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Авторы Reuters подчеркивают, что при наступлении российской оккупационной армии в Харьковской области поставка F-16 может стать "жизненно важным" обновлением для украинских Воздушных сил. Ожидается, что Украина может получить около 45 самолетов.

Отметим, что в начале мая спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявлял, что некоторые украинские пилоты уже завершают обучение для управления F-16. А накануне командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал, что Чехия передала Украине первый тренажер для обучения пилотов.

Как сообщалось, Нидерланды планируют передавать F-16 Украине осенью – вслед за Данией, которая намерена передавать самолеты летом.

Ранее посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что истребители F-16 прибудут из страны летом 2024 года.

Читайте также: