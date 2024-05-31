Нидерланды позволят Украине использовать F-16 над территорией РФ

Копенгаген подчеркивает, что речь идет о самообороне.

Нидерланды не будут возражать против применения Украиной истребителей F-16 над территорией страны-агрессора России. Речь идет о средстве самообороны.

Об этом заявила министерша иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот, сообщает "Радио Свобода".

Она прибыла на второй день неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге

"Если у вас есть право на самооборону, нет границ для применения оружия... Это общий принцип", — подчеркнула Слот.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что использование западных самолетов над территорией России дает Украине статья 51 Устава ООН, в которой говорится о праве на самозащиту.

Напомним, что глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Копенгаген позволит применять свои F-16 по целям в России. По его словам, возможность атаковать военные объекты на территории агрессора – это часть самообороны.

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