Кто военнообязан в Украине в 2024 году: объяснение

Военнообязанные граждане обязаны иметь надлежащие военно-учетные документы
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно указу Президента №69/2022, призыву на военную службу подлежат не все граждане, а только военнообязанные категории.
Так кто же такие военнообязанные в 2024 году – рассказываем дальше.
Военнообязанные — граждане, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период. Также они могут привлекаться для выполнения работ по обеспечению обороны государства.
В запасе могут находиться лица, состоящие на военном учете военнообязанных, то есть военнообязанные лица, состоящие на учете в ТЦК и СП.
Кто состоит на военном учете
На военном учете военнообязанных состоят:
- мужчины в возрасте от 25 до 60 лет независимо от военного опыта;
- женщины медицинских и фармацевтических специальностей, принятые военный учет военнообязанных;
- женщины, получившие военно-учетную специальность после прохождения воинской службы или окончания военной кафедры;
- мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, освобожденные от прохождения срочной военной службы (окончили военную кафедру, получили заключение ВЛК об ограниченной пригодности, в других случаях, предусмотренных ст.18 закона "О воинской обязанности и военной службе").
Все остальные категории граждан не являются военнообязанными и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, не состоящие на учете военнообязанных состоят на учете призывников и подлежат призыву только на срочную военную службу.
Кто такие военнослужащие
Военнослужащие – это лица, проходящие военную службу. То есть военнослужащие уже служат в ВСУ, военнообязанные только готовятся.
Военнообязанные лица могут мобилизовать и вручить ему повестку.
Запас военнообязанных делится на две категории:
- военнообязанные, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность;
- военнообязанные, которые не проходили военной службы, или не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы, а также военнообязанные-женщины.
Какие документы должно иметь военнообязанное лицо
Военнообязанные граждане обязаны иметь надлежащие военно-учетные документы, а именно:
- военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
Для призывников предусмотрено удостоверение о приписке к призывному участку.
Раньше мы рассказывали, почему забирают военный билет и что делать после потери документа.
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