Кто военнообязан в Украине в 2024 году: объяснение

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно указу Президента №69/2022, призыву на военную службу подлежат не все граждане, а только военнообязанные категории.

Так кто же такие военнообязанные в 2024 году – рассказываем дальше.

Военнообязанные — граждане, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период. Также они могут привлекаться для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

В запасе могут находиться лица, состоящие на военном учете военнообязанных, то есть военнообязанные лица, состоящие на учете в ТЦК и СП.

Кто состоит на военном учете

На военном учете военнообязанных состоят:

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет независимо от военного опыта;

женщины медицинских и фармацевтических специальностей, принятые военный учет военнообязанных;

женщины, получившие военно-учетную специальность после прохождения воинской службы или окончания военной кафедры;

мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, освобожденные от прохождения срочной военной службы (окончили военную кафедру, получили заключение ВЛК об ограниченной пригодности, в других случаях, предусмотренных ст.18 закона "О воинской обязанности и военной службе").

Все остальные категории граждан не являются военнообязанными и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, не состоящие на учете военнообязанных состоят на учете призывников и подлежат призыву только на срочную военную службу.

Кто такие военнослужащие

Военнослужащие – это лица, проходящие военную службу. То есть военнослужащие уже служат в ВСУ, военнообязанные только готовятся.

Военнообязанные лица могут мобилизовать и вручить ему повестку.

Запас военнообязанных делится на две категории:

военнообязанные, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность;

военнообязанные, которые не проходили военной службы, или не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы, а также военнообязанные-женщины.

Какие документы должно иметь военнообязанное лицо

Военнообязанные граждане обязаны иметь надлежащие военно-учетные документы, а именно:

военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Для призывников предусмотрено удостоверение о приписке к призывному участку.

Раньше мы рассказывали, почему забирают военный билет и что делать после потери документа.

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