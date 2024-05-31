Хто є військовозобов'язаним в Україні 2024 року: пояснення

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Відповідно до указу Президента №69/2022 призову на військову службу підлягають не всі громадяни, а лише військовозобовʼязані категорії.

То хто ж такі військовозобов'язані 2024 року - розповідаємо далі.

Військовозобов’язані — це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період. Також вони можуть залучатися для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

В запасі можуть бути особи, які перебувають на військовому обліку військовозобовʼязаних, тобто військовозобов’язані особи, які перебувають на обліку в ТЦК і СП.

Хто перебуває на військовому обліку

На військовому обліку військовозобовʼязаних перебувають:

чоловіки віком від 25 до 60 років в незалежності від військового досвіду;

жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей, які були прийняті на військовий облік військовозобовʼязаних;

жінки, які отримали військово-облікову спеціальність після проходження військової служби або закінчення військової кафедри;

чоловіки віком від 18 до 25 років, які були звільнені від проходження строкової військової служби (закінчили військову кафедру, отримали висновок ВЛК про обмежену придатність, в інших випадках, які передбачені ст.18 закону “Про військовий обовʼязок та військову службу”).

Всі решта категорій громадян не є військовозобовʼязаними та не підлягають призову на військову службу по мобілізації. Чоловіки віком від 18 до 25 років, що не перебувають на обліку військовозобовʼязаних перебувають на обліку призовників та підлягають призову тільки на строкову військову службу.

Хто такі військовослужбовці

Військовослужбовці — це особи, які проходять військову службу. Тобто, військовослужбовці вже служать у ЗСУ, військовозобов’язані лише готуються.

Військовозобов’язану особу можуть мобілізувати та вручити йому повістку.

Запас військовозобов’язаних поділяється на дві категорії:

військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність;

військовозобов’язані, які не проходили військової служби, або не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.

Які документи повинна мати військовозобов'язана особа

Військовозобовʼязані громадяни зобовʼязані мати належні військово-облікові документи, а саме:

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного.

Для призовників передбачене посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Раніше ми розповідали, чому забирають військовий квиток та що робити після втрати документа.

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