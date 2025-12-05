ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Ексклюзив ТСН
Скандал у Києві: у мерії дали покрокову пораду киянам, яких покинув приватний жек

У мерії закликають мешканців створити ініціативну групу, звірити фінансові витрати та прийняти рішення щодо створення ОСББ або пошуку нового управителя.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Приватний жек відмовився обслуговувати будинки у Києві

Киянам радять: створювати ОСББ, не ігнорувати наявні проблеми і розібратися з цінами на послуги

У КМДА прокоментували ситуацію зі скандалом, коли приватний жек відмовився обслуговувати чотири багатоквартирні будинки у Києві через борги.

У міській адміністрації дали поради, що робити людям.

У мерії наголошують, що базовим принципом ефективного управління багатоквартирним житловим будинком є здатність його мешканців, а якщо точніше співвласників, приймати спільні рішення.

При цьому чинне законодавство не змушує в обов’язковому порядку створювати ОСББ, колективні рішення можуть прийматися на будинкових зборах і без наявності ОСББ. Тим не менше, створення ОСББ спрощує низку процесів та відкриває ширші перспективи будинку в плані залучення фінансування на потреби будинку.

У будинку, щонайменше, варто організувати актив або ініціативну групу, яка б мала право представляти інтереси мешканців у процесі вирішення проблемних моментів або в питаннях ремонтів чи модернізації.

«Для врегулювання взаємовідносин з управляючою компанією людям треба визначити актив, розібратися з цінами й витратами, звірити заборгованість, якість обслуговування і перспективи технічного стану тощо. Маючи об’єктивну картину по будинку жителі можуть прийняти рішення — створювати ОСББ, обирати нового управителя, вести перемовини з існуючим тощо», — зазначає Юлія Грамотна, радниця заступника голови КМДА.

Вона підкреслює, що завжди єдино хибним варіантом буде ігнорування проблеми й небажання займатись власним майном. Або ми це робимо самотужки, або делегуємо комусь, але всі оселі потребують господарів, а багатоквартирні — тим більше.

Нагадаємо, у Києві спалахнув скандал пов’язаний з управлінням багатоквартирними будинками. Приватне товариство відмовилася обслуговувати чотири багатоповерхівки у різних районах міста. 28 листопада громадян поставили перед фактом, що від 1 лютого 2026 року обслуговування буде припинено, а їм варто створювати ОСББ або шукати іншу компанію.

