Не робіть цього: п’ять звичок, що перетворюють навіть дороге шампанське на посередність

Як правильно пити шампанське / © pexels.com

Про це розповіли в Food&Wine.

Старі звички важко змінити — і деякі з них заважають насолоджуватися шампанським по-справжньому. Наступного разу, коли купуватимете святкову пляшку, переконайтеся, що отримуєте від неї максимум задоволення, уникаючи найпоширеніших помилок, на які звертають увагу експерти з вина.

Подавання занадто холодного шампанського

«Я не ставлю шампанське прямо в відро з льодом», — каже Кетрін Кокер, директорка Esters Wine Shop & Bar, одного з найкращих винних барів Південної Каліфорнії. «Мені подобається відкривати його холодним, а потім залишати на столі, щоб воно поступово набрало температуру підвалу — близько 13°C. Тоді проявляються всі нюанси і аромати».

Вона радить відкривати шампанське за температури близько 7°C, а коли воно нагрівається понад 13°C — знову ставити його в холодильник. Маттео Лунеллі, президент і CEO виноробні Ferrari Trento, радить зберігати пляшку в прохолодному темному місці, а ввечері перед подаванням охолоджувати до 6–7°C. Важливо не зберігати шампанське у холодильнику занадто довго, інакше корок може висохнути, а вино швидше окислитися і поглинути аромати інших продуктів.

Неправильне відкривання

Відкривати шампанське «геройським» способом ефектно, але небезпечно. «Я ніколи не відкриваю його так, і жоден сомельє не робить цього», — каже Кокер. Вона радить тримати пляшку під кутом 45°, обережно накласти серветку між пальцем і корком, і повільно обертати пляшку для контролю над відкриванням.

Нахил келиха

Тут думки експертів різняться. Ferrari Trento радить нахиляти келих, як це роблять більшість людей, щоб зменшити кількість піни. Кокер же переконана, що шампанське найкраще наливати у келих, поставлений на стіл. Якщо ви використовуєте флют (келих для шампанського), краще направляти рідину по боках, щоб бульбашки розподілялися рівномірно, і не переривати наливання.

Переповнення келихів

Ferrari Trento радить наливати близько 10 мл (менше половини келиха), і Кокер підтримує цю пораду. «Так шампанське залишається холодним, і можна наливати повторно», — пояснює вона. Якщо пити його повільно, нижній шар стане теплішим, а смак буде нерівномірним. Краще доливати частіше.

Подавання у келихах флюте

Більшість експертів радять уникати флюте для дегустації шампанського. Вузький верх келиха обмежує аромат і зменшує смакову глибину. Маттео Лунеллі радить використовувати великі келихи типу «тюльпан» або навіть винні келихи для білого вина — так вино «дихає» і максимально розкриває свій букет.

Кокер підтверджує: «Тільки так можна оцінити шампанське як справжнє вино, а не просто святковий напій. У флюте поверхня для контакту з повітрям занадто мала, і багато ароматів не розкривається». В Італії та Франції ігристе зазвичай подають у келихах для білого вина, щоб повністю відчути смак і аромат.