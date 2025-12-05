- Дата публікації
Ви робите це неправильно: експерти розкрили небезпечну помилку під час чищення телевізора
Ви можете пошкодити свій телевізор, якщо робите це неправильно.
Експерти радять уникати поширених помилок під час чищення екрану телевізора, щоб зберегти дорогоцінну техніку в бездоганному стані.
Головні поради догляду за телевізором:
Вибирайте правильні матеріали: Не використовуйте грубу тканину або паперові рушники — їх абразивна поверхня легко залишає подряпини. Найкраще підходять м’які серветки з мікрофібри.
Вимикайте живлення перед чищенням: Перед початком переконайтеся, що телевізор вимкнений і охолов.
Очищайте делікатно: Протирайте екран легкими круговими рухами м’якою серветкою, рухаючись зверху вниз. Це допомагає уникнути подряпин і зберегти захисне покриття.
Не тисніть надто сильно: Будьте обережні — надмірний тиск може пошкодити тонкий захисний шар екрану.
Правильно обирайте засоби для чищення: Використовуйте спеціальні рідини для телевізійних панелей. Уникайте засобів з аміаком або спиртом — вони можуть залишити каламутні плями.
Як видаляти стійкі забруднення: Якщо бруд не відтирається, злегка змочіть чисту мікрофібру дистильованою водою або спеціальним засобом для екранів. Важливо: рідина має потрапляти на тканину, а не на сам екран.
Завершальне протирання: Після очищення протріть екран сухою серветкою з мікрофібри, щоб усунути залишки вологи та уникнути розводів.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете довго зберігати телевізор у відмінному стані та уникнути дорогої шкоди.