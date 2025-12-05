Ви робите це неправильно: експерти розкрили небезпечну помилку під час чищення телевізора

Експерти радять уникати поширених помилок під час чищення екрану телевізора, щоб зберегти дорогоцінну техніку в бездоганному стані.

Головні поради догляду за телевізором:

Вибирайте правильні матеріали: Не використовуйте грубу тканину або паперові рушники — їх абразивна поверхня легко залишає подряпини. Найкраще підходять м’які серветки з мікрофібри.

Вимикайте живлення перед чищенням: Перед початком переконайтеся, що телевізор вимкнений і охолов.

Очищайте делікатно: Протирайте екран легкими круговими рухами м’якою серветкою, рухаючись зверху вниз. Це допомагає уникнути подряпин і зберегти захисне покриття.

Не тисніть надто сильно: Будьте обережні — надмірний тиск може пошкодити тонкий захисний шар екрану.

Правильно обирайте засоби для чищення: Використовуйте спеціальні рідини для телевізійних панелей. Уникайте засобів з аміаком або спиртом — вони можуть залишити каламутні плями.

Як видаляти стійкі забруднення: Якщо бруд не відтирається, злегка змочіть чисту мікрофібру дистильованою водою або спеціальним засобом для екранів. Важливо: рідина має потрапляти на тканину, а не на сам екран.