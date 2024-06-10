Будет ли саммит в Швейцарии успешным: старец Дионисий предрек судьбу Украины

По предсказанию старца, в июле будут заложены основы для победы Украины в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский успешно выступит на Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня и участники встречи примут его план окончания войны.

Такие события предсказывает старец Дионисий, говорится на YouTube-канале "Украинский Молитвенник".

Как предсказывает провидец, боевые действия в Украине будут продолжаться еще некоторое время, но их завершение уже не за горами. Старец прогнозирует, что план Зеленского примут на мирном саммите.

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Дионисий также предсказывает, что Россия будет готовить наступление на трех направлениях. Украинские военные будут сдерживать врага, в результате чего и защитники, и Николаевская область устоят.

Провидец предсказывает тяжелые бои в июле: тогда, когда российские оккупанты будут пытаться захватить новые объекты в Донецкой и Запорожской областях. Но Божья благодать поможет украинским войскам победить. Дионисий подчеркнул, что в июле будут заложены основы для победы Украины в войне.

По прогнозам старца, в августе ситуация на фронте улучшится: у украинской армии будет много побед, а российские войска отступят.

По словам Дионисия, все западные союзники объединятся для восстановления справедливости и мира в Украине, а Россия получит наказание за ее преступления.

К слову, по пророчеству старца Феодула, война в Украине может завершиться уже скоро, все может измениться за один день. Условия для этого сложатся в конце лета или в начале осени 2024 года.

Заметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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