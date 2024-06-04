Ясновидиця назвала ознаки закінчення війни

Ясновидиця Аполлінарія назвала ознаки закінчення війни. Вона наголосила, що українці зрозуміють, коли це почнеться.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

"Перше - це затишшя у ЗМІ. Люди не розумітимуть, чому все стихло, буде таке враження, що нічого не відбувається. А нас же приручили до цього ритму, а він буде порушений. Буде нібито порожнеча, відчуття замороження. Люди почнуть відчувати натхнення, виходити на вулицю навіть у небезпечних місцях. Друге - це раптові події. Тобто буде міжнародний пакт, угода, що сильно здивує людей. Тобто є енергетика шоку. І тоді люди розумітимуть, що йде розв'язка", - сказала вона.

Аполлінарія передбачає, що відбувадеться будівництво "нової держави після війни" і люди отримуватимуть компенсації через бойові дії. На її думку, всі активності почнуть після 2025 року. Україна активно отримуватиме допомогу до 2027 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що війна в Україні 2024 року навряд чи закінчиться. Вона зазначила, що попри це "якась історія" закінчиться.

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