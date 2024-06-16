Пропагандист Соловйов закликав підірвати дамбу Київської ГЕС 

Заклики вдарити по Києву прозвучали після того, як Путін висловив готовність припинити війну за його цинічним "планом миру".

Головний російський пропагандист Володимир Соловйов в прямому етері свого шоу запропонував підірвати дамбу київської ГЕС, щоб затопити столицю України.

Така заява прозвучала на тлі нещодавнього висловлювання Володимира Путіна про нібито готовність припинити війну за його божевільним "планом миру".

Відповідне відео опублікував радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вибачте, я реально не розумію, чому досі київська дамба досі стоїть. Я вважаю, що ми повинні перейти до позиції найжорстокішого покарання. Слухайте, вони нам "утюжать" Бєлгород, а ми намагаємося "зберегти Київ", – озвучив свою позицію Соловйов.

Пропагандист не припиняв говорити нісенітниці про "благородність" росіян. Крім того, він нагадав про застереження керівника ГУР МО України про долю Кримського мосту.

Андрющенко підкреслив, що російські рупори вже не намагаються ховатися у своїх заявах.

Нагадаємо:

6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву були затоплені населені пункти на обох берегах Дніпра. За офіційними даними, загинуло 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.

За даними Міндовкілля, загальні збитки від підриву Каховської ГЕС перевищують 146 млрд грн.

Внаслідок теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28. З машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню.

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