Кулеба про "мирні умови" РФ: "Путін припустився двох фундаментальних помилок"

Очільник МЗС Кулеба переконаний, що Путіну не вдалося вплинути на учасників та рішення Саміту миру в Швейцарії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував останній ультиматум президента Росії Володимира Путіна, який той висунув напередодні Всесвітнього саміту миру в Швейцарії.

Своєю думкою Кулеба поділився в ефірі телемарафону.

"Настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка - ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що останній ультиматум Путіна не викликав жодного апетиту на саміті, адже всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою - створити піар-хвилю напередодні саміту.

"В Росії розуміли, розвідка доповіла, що саміт буде великим, успішним, треба чимось перебивати. Використали "політичну ядерну зброю" в особі Путіна. Довелося йому особисто намагатися збити наш саміт. Йому це не вдалося, серйозного сталення до його пропозицій немає, тому що дві фундаментальні помилки: мова ультиматумів і друге - що це за вимога, щоб суверенна країна залишила власну суверенну територію. В основі саміту формули миру якісь альтернативні плани на саміті не розглядалися", - сказав Кулеба.

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Зазначимо, що аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що інформаційна операція диктатора Росії Володимира Путіна 14 червня про нібито "готовність Росії до переговорів" на екстремальних умовах, рівнозначних капітуляції України, заплутала мету ініційованого Україною Глобального саміту миру в Швейцарії 15 червня.

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