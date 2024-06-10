РФ скинула три КАБи на Харків, є постраждалі: деталі руйнівної атаки

Внаслідок удару по Харкову постраждали 7 людей.
У понеділок, 10 червня, російські окупанти знову атакували Харків руйнівними КАБами. У місті лунали вибухи.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, по місту росіяни завдали три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа. Місця решти потраплянь обстежують фахівці.
"На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди", – уточнив Терехов.
Дещо пізніше він додав, що є вже семеро постраждалих від удару по Харкову. Одну людину рятувальники витягали з-під завалів приватного будинку на момент публікації новини.
Раніше повідомлялося, що у Харкові діють аварійні відключення електроенергії.
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