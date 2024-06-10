РФ сбросила три КАБа на Харьков, есть пострадавшие: детали разрушительной атаки

В результате удара по Харькову пострадали 7 человек.

В понедельник, 10 июня, российские оккупанты снова атаковали Харьков разрушительными КАБами. В городе раздавались взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, по городу россияне нанесли три удара КАБами. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар. Места остальных попаданий обследуют специалисты.

"На месте еще одного прилета в Киевском районе города сильно повреждены минимум два частных дома. Под завалами одного из них могут находиться люди", – уточнил Терехов.

Несколько позже он добавил, что есть уже семеро пострадавших от удара по Харькову. Одного человека спасатели извлекали из-под завалов частного дома на момент публикации новости.

Ранее сообщалось, что в Харькове действуют аварийные отключения электроэнергии.

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